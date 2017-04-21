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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:47  21 апреля 2017 0

Смертника, взорвавшегося в питерском метро, лишили гражданства

День Государственного флага в Перми, паспорт РФ
Отец убийцы пытался обмануть власти РоссииФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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МВД РФ лишила российского гражданства террориста Акбаржона Джалилова, который совершил теракт в метрополитене Санкт-Петербурга. Такое решение принято после того, как выяснилось, что отец террориста получил гражданство РФ с нарушениями, предоставив заведомо ложные сведения при обращении с заявлением на получение гражданства.

В связи с этим ведомство постановило аннулировать гражданство отца Джалилова, а также решения о приеме в российское гражданство его сына, уточняет «Национальная служба новостей».

Ранее стало известно, что личность заказчика громкого теракта, в результате которого погибли 16 человек (включая Джалилова), практически установлена. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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