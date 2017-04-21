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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:14  21 апреля 2017 0

В Кремле ответили на критику Кудрина в адрес правительства

Открытая лекция Алексея Кудрина в УрФУ. Екатеринбург, кудрин алексей
К мнению Кудрина часто прислушиваются в КремлеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят связи между критикой экс-министра финансов Алексея Кудрина в адрес чиновников и возможной отставкой главы правительства Дмитрия Медведева. По словам Пескова, слова Кудрина являются только политологическими экзерсисами.

Кудрин давно известен как грамотный и авторитетный эксперт широкого профиля, поэтому часто высказывает свою точку зрения, добавил Песков. И слова экс-министра не стоит связывать с электоральными устремлениями, передает телеканал 360.

Ранее «URA.RU» писало, что Кудрин высказал мнение, что две трети чиновников занимаются непонятно чем, из-за чего система государственного управления в России стала «старой скрипучей машиной», которая часто «заезжает не туда». Свое мнение эксперт высказал на Красноярском экономическом форуме.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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