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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19:40  21 апреля 2017 0

Свердловского алкомагната признали банкротом из-за многомиллионного долга

Клубный дом «Rodina». Родион Пастух. Екатеринбург, алкомаркет, семь пятниц
Продажа "Семи пятниц" была одной из самых обсуждаемых новостей на алкогольном рынкеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский арбитражный суд признал банкротом предпринимателя Светлану Чамовских, которая на пару с сыном Владимиром Чамовским владела крупнейшим в регионе алкогольным бизнесом: сетью алкомаркетов «Семь пятниц», оптовыми фирмами «Алмаз» и «Владимир и К», гласят данные электронной картотеки дел.

Согласно данным арбитража, 31 мая 2016 года московское ООО «Альтаир Групп» подало банкротный иск против Светланы Чамовских, потребовав 41 млн рублей. За прошедшее время в дело были включены еще 16 кредиторов. В том числе: Сбербанк России, Федеральная налоговая служба по Ленинскому району, «Райффайзенбанк» и алкогольные компании. 17 апреля было опубликовано решение суда: «Иск удовлетворить полностью».

Летом 2016-го «URA.RU» стало известно о продаже сети «Семь пятниц» компании «Юнилэнд-Алко». После крупной сделки Владимир Чамовских и его мать Светлана стали рушить весь свой бизнес, на котором накопился полумиллиардный долг. Последовала ликвидация компаний «Владимир и К», а затем «Алмаза», через которые шли поставки продукции на полки «Семи пятниц». Позже источники «URA.Ru» сообщили, что «Юнилэнд-Алко» — это подконтрольная структура Чамовских, то есть они якобы продали бизнес самим себе.

Получить комментарий Светланы Чамовских оперативно не удалось. Как ранее сообщала «URA.RU» сестра Светланы Чамовских Елизавета Гусева, бизнесвумен часто меняет номера телефонов.

Сергей Дианов
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