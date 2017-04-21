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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:46  21 апреля 2017 0

Пушков жестко ответил на слова Скрипки о гетто для русскоязычных

Дебаты Единой России. Пермь, пушков алексей
Пушков не нашел оправдания СкрипкеФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова лидера группы «Вопли Видоплясова», который, как сообщили СМИ, призвал отправлять в гетто тех, кто не способен выучить украинский язык.

По мнению Пушкова, украинский музыкант придерживается «нацистской позиции», поэтому его взглядам нет оправдания. Об этом Пушков написал в своем микроблоге в Twitter. «Скрипка не удержался на своей нацистской позиции, стал объясняться. Но его оправдания никто не воспринимает: эти взгляды не имеют оправдания», — написал политик.

Ранее музыкант Олег Скрипка попытался объяснить свои слова по поводу «гетто». В частности, пишет агентство Nation News, Скрипка напомнил, что в разных европейских странах закон требует от граждан и эмигрантов знания языка. Его возмущает, что Украина якобы «заставляет любить русский мир».

Лев Истомин
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