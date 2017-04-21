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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:58  21 апреля 2017 0

Орешкин предсказал скорое падение курса рубля

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, орешкин максим
Глава Минэкономразвития прогнозирует коррекцию курсаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В ближайшем полугодии на фоне значительного сезонного снижения платежного баланса произойдет ослабление рубля — такой прогноз сделал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на встречах в рамках Красноярского экономического форума.

«Был сезонный сильный платежный баланс, был приток капитала в первом квартале. Это привело к отклонениям, -объяснил прежнее укрепление курса министр, слова которого приводит „Федеральное агентство новостей“. — То, что мы ожидаем — второй-третий квартал — платежный баланс будет существенно хуже, и рубль естественным образом скорректируется». Орешкин добавил, что не является сторонником слабого рубля.

В пятницу, 21 апреля, на торгах в 15.25 доллар стоил 56,3 рубля.

Татьяна Трушина
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