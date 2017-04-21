20:14 21 апреля 2017 0

Бузова носит каре, но на афише почему-то копирует Костенко Фото: Instagram Ольги Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова выложила в Интернет свежие снимки, на которых девушка, по мнению поклонников, копирует образ нынешней девушки ее бывшего мужа Анастасии Костенко.

Новые фото размещены на афишах выступления Ольги Бузовой, а также на ее официальной страничке в Instagram. На снимках певица позирует в черном боди с красными вставками на груди, черных ботфортах и пиджаке, который спущен с одного плеча.

Также у девушки виден длинный накладной хвост волос поверх каре, пишет издание «Дни.ру». Именно этот аспект нового имиджа Бузовой вызвал недоумение у ее поклонников, которые решили, что она копирует новую девушку Дмитрия Тарасова. «Зачем там жестко копировать Костенко?», «О Господи!!! Полностью стала Настей Костенко!!! Надо же как???!!! Точь-в-точь», «Оля влюбилась в Настю и хочет быть как она! Только та моложе на 10 лет и красота природная! А ОЛЯ искусственно все делает», — пишут возмущенные пользователи. Другие говорят, что никакого сходства не видят.