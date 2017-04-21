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Главные новости Тюменской области
20:21  21 апреля 2017 0

На первом заседании нового состава Общественной палаты Тюменской области посмотрели видео. И выбрали себе лидера

Общественная палата единогласно избрала Геннадия Чеботарева своим председателемФото: Николай Бастриков

В Тюмени прошло первое заседание Общественной палаты Тюменской области нового созыва. Неожиданностей не произошло: общественники переизбрали председателем палаты заслуженного юриста России, завкафедрой конституционного права ТюмГУ Геннадия Чеботарева.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев лично посетить заседание не смог, поскольку был занят на сеансе видеоконференцсвязи. Исполнительную власть представлял вице-губернатор Сергей Сарычев. Не посетил мероприятие и спикер областной думы Сергей Корепанов (вместо него был первый зампред Андрей Артюхов, который не озвучил причины отсутствия председателя). Федеральную власть представлял главный федеральный инспектор Андрей Руцинский.

Владимир Якушев направил членам палаты видеообращение. «Наш регион одним из первых в стране создал площадку для диалога власти и общества. За прошедшие годы мы все вместе набрали огромный опыт. Мы научились слушать и слышать друг друга. Во главе угла общественной палаты всегда были и остаются интересы общества и наших земляков», — отметил глава региона. Якушев призвал членов палаты не терять связи с теми общественниками, кто не вошел в ее состав. Губернатор поблагодарил общественную палату предыдущего созыва за активную и плодотворную работу.

Общественная палата единогласно проголосовала за предложение переизбрать своим председателем Геннадия Чеботарева. Альтернативных кандидатов никто из общественников не выдвинул. Заместителем председателя палаты также на безальтернативной основе была переизбрана Светлана Ярославова. Также общественники договорились о создании 15 комиссий и 9 рабочих групп в структуре палаты.

Николай Бастриков
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