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20:58  21 апреля 2017 0

Соцсети в панике: мэрия Сургута отменила льготы для многодетных семей и ветеранов

Открытая лицензия от 22.07.2016, слезы, плачет, ребенок, детский плач
В соцсетях уверены: отмена льгот серьезно ударит по семейному бюджетуФото: Pixabay.com

В социальных сетях Югры обсуждается постановление об отмене льгот, которое, как утверждается, выпустила администрация Сургута. Согласно опубликованному документу, дети из многодетных семей (трое и более несовершеннолетних), а также дети участников боевых действий, более не смогут пользоваться 50-процентным освобождением от родительской платы в детсадах. Норма должна вступить в силу с 1 июля 2017 года.

Освобождение в 100% от платы за услуги дошкольных учреждений сохранят дети-инвалиды, сироты, дети с туберкулезной интоксикацией, дети, родители которых являются инвалидами I и II групп. Частично (50%) льготы коснутся детей, один из родителей которых инвалид I и II групп, несовершеннолетние из малоимущих семей, и с ограниченными возможностями здоровья.

Известие вызвало широкий резонанс среди пользователей:

«Только узнали, что ветеранам боевых действий полагается льгота, оформили. Я радовалась, что хоть какая-то польза появилась. Но по ходу радость моя была недолгой», — пишет Кристина Толоченко.

«У нас с детского сада мамочки дозвонились на телевидение, и нам предлагают снять сюжет на эту тему! Нет желающих поучаствовать?» — интересуется Марина Потапова.

«Что-то мне кажется, что в очередной раз местное самоуправство пошло в разрез федеральному», — рассуждает Игорь Лысковцев.

В администрации Сургута на момент публикации материала ситуацию не прокомментировали.

Фото: Виктория Савельева

Эльдар Булатов
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