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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:32  21 апреля 2017 0

В Минобороны сделали заявление о перебрасывании военной техники к границам КНДР

Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, танк, тяжелое вооружение, Т-72Б3
Перемещение техники, уверяют военные, было плановымФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военную технику, которую заметили жители Дальнего Востока, задействовали в масштабных учениях, проходивших на полигоне Телемба в Бурятии. Сейчас она возвращается в пункты постоянной дислокации. Так в военные прокомментировали информацию о перемещении российской военной техники к границам КНДР.

В учениях задействовали технику противовоздушной обороны, в том числе и соединения общевойсковой армии в Приморье, пояснил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев, пишет издание «Русская планета».

В Минобороны опровергли сообщения о том, что Дальнем Востоке проходит «массовая переброска военной техники», добавляет «Федеральное агентство новостей». Фото и видео, где запечатлен момент перемещения военной техники на платформах, присылали очевидцы.

Татьяна Трушина
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