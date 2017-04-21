21:00 21 апреля 2017 0

Читайте нас, где вам удобно! Фото: Анна Майорова © URA.RU

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А вот самые интересные и обсуждаемые новости пятницы:

Россия стягивает войска к границе с Северной Кореей, сообщают зарубежные СМИ. В Кремле причину передислокации засекретили, но потом Минобороны объяснилось.

В Ханты-Мансийске чиновники отобрали у местного коммуниста памятник Ленину, стоявший у него во дворе 10 лет. Памятник, кстати, создал один из авторов монумента «Родина-мать».

РПЦ снесла в Екатеринбурге памятник федерального значения — храм 18 века. Хотя вообще-то его должны были отремонтировать. У церкви своя версия: так, по их словам, выглядит реставрация.

Югорчане хотят прогнать из региона передвижной дельфинарий. Дельфины вынуждены ютиться в крошечных баках во время переездов, поэтому в соцсетях предлагают не ходить на представления.

Ямальского губернатора просят отказаться от «кочевых школ». Этот проект с помпой презентовали в ООН, а партнером по реализации значится Финляндия. Словом, проект громкий, имиджевый, но местные педагоги уверены: кочевые школы — нереализуемая задача, толку от них немного.

Зауральские школьники насильно переводят бабушек через дорогу и снимают все это на телефон. ШОК! ВИДЕО! Жмите!

Ну, а главные политические темы сегодня мы собрали для вас в нашей любимой рубрике «Слухи»! Читайте их, и хороших вам выходных!