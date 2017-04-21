В России из-за Рамадана отменяют выпускные

21:02 21 апреля 2017 0

Выпускников оставят без праздника Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Ингушетии приняли решение отменить выпускные балы в школах из-за священного у мусульман месяца Рамадан, во время которого нужно соблюдать строгий пост. Об этом граждан проинформировало республиканское Министерство образования.

Последние звонки у школьников в Ингушетии в этом году пройдут 24 мая, а с 26 числа начнется месяц Рамадан, напоминает «Федеральное агентство новостей». В это время мусульмане должны воздержаться от пищи, питья и всех мирских забот.