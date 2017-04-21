21:29 21 апреля 2017 0

Павел Торохтий направил обращение советнику президента по правам человека Михаилу Федотову (на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учредитель центра для реабилитации наркозависимых «Ирис» Павел Торохтий обратился в совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) с просьбой взять расследование его уголовного дела на контроль. Об этом обвиняемый рассказал корреспонденту «URA.RU» в пятницу, 21 апреля, после освобождения из СИЗО.

Своей вины Павел Торохтий не признает. «То, чем я занимался — абсолютно законно. По этой программе работают все центры. В „Ирисе“ никого не лишали свободы: у нас не было ни решеток, ни наручников. Я верю, что следствие и суд во всем разберутся, буду бороться за свою свободу. Считаю, что произошло недоразумение, — пояснил он. — Я с декабря 2015 года спас более 50 человек, которые на сегодняшний день мне благодарны, у которых налаживается жизнь».

Сам Торохтий ранее проходил реабилитацию в центре «Маяк», после чего «искренне захотел помогать» страдающим зависимостью.

«Центр много раз проверяли, в том числе антинаркотическая комиссия, ФСКН, участковый и прокуратура, был даже и замгубернатора. С каждым реабилитантом индивидуально беседовали, никто не жаловался, — продолжил Торохтий. — 13 января во время очередной проверки (на тот момент на реабилитации было 42 человека), один реабилитант, который поступил недавно и отсыпался, сказал, что хочет домой, ему не препятствовали, он уехал. После этого меня вызвал дознаватель: я дал объяснения, дело не стали возбуждать за отсутствием состава преступления. А уже 29 марта по тому же заявлению нас задержали». Заявления еще 30 человек он объяснил тем, что писали «люди больные, с неустойчивой психикой».

Торохтий отказался рассказывать о конфликте с бывшим партнером Артемом Никулиным. Но назвал странным тот факт, что через день после задержания сотрудников и роспуска резидентов «Ириса» в коттедж заехала конкурирующая фирма — «Решение», а директор центра «Ирис» Артем Никулин стал еще и директором центра «Решение». «Почему же место предполагаемого преступления — коттедж — не опечатали и не проводили там следственные действия? Почему директор центра „Ирис“ Артем Никулин вообще не проходит по делу и даже показаний не давал?» — возмущен Торохтий. — Я много чего знаю о Никулине и Федосееве (учредителе центра «Решение), но сейчас никого обвинять не буду».

Следственный комитет, по словам Торохтия, намерен ужесточить меру пресечения учредителям «Ириса». Ходатайство будет рассматривать Курганский городской суд в понедельник, 24 апреля. «Я никуда не скрываюсь, я несудимый, нет даже административных нарушений, у меня есть семья. Я соблюдал законы и делал полезное для общества дело, а сейчас меня опять хотят арестовать по непонятным причинам. Пусть о каждом движении по этому делу знают в Кремле», — заключил Торохтий.

Четверо сотрудников центра «Ирис» Юргамышского района были арестованы в конце марта по обвинению в незаконном лишении свободы лиц, страдающих алкогольно-наркотической зависимостью, и применении к ним насилия. По данным следственного комитета, пострадавших более 30 человек. Накануне двоих задержанных — Павла Торохтия и Дмитрия Юшкова — областной суд выпустил из СИЗО под подписку о невыезде. Следствие продолжается. В коттедже сейчас располагается другой реабилитационный центр — «Решение». Ранее «URA.RU» подробно освещало эти события.