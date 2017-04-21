Российские бомбардировщики четвертые сутки летают у берегов Аляски

21:18 21 апреля 2017 0

Самолеты РФ пугают американцев Фото: Wikimedia Commons

Российские бомбардировщики Ту-95 четвёртые сутки летают у берегов Аляски, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей оборонного ведомства США.

О том, что самолеты РФ вновь заметили неподалеку от Аляски, пишет RT. В среду, 19 апреля, телеканал Fox News сообщал, что стратегические бомбардировщики Ту-95 были снова замечены у побережья Аляски. Уже во второй раз объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) не стало направлять самолёты для сопровождения Ту-95.

Когда бомбардировщики РФ заметили у берегов Аляски в ночь на понедельник, 17 апреля, на перехват отправили два истребителя F-22, а также самолет раннего радиолокационного обнаружения Е-3. Самолеты ВС США сопровождали российские бомбардировщики на протяжении 12 минут.