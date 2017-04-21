В Монако презентовали летающие автомобили

21:30 21 апреля 2017 0

Новое авто продемонстрировали публике Фото: aeromobil.com

В Монако на автошоу Top Marques зрителям представили новый вариант летающего автомобиля, разработанного словацкой компанией AeroMobil.

Стоимость машины составит от 1,2 до 1,5 млн евро, его максимальная скорость — 160 км в час. Автомобиль создан при активной поддержке руководства Словакии, пишет агентство Nation News.

Во время недавних испытаний один из механизмов машины внезапно сломался, после чего транспортное средство с инструктором рухнуло с высоты трех метров.