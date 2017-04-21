21:46 21 апреля 2017 0

В квартиру Самбурской проникли, пока ее не было дома Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве преступники обокрали квартиру актрисы сериала «Универ» Настасьи Самбуской, пока она находилась на премьере спектакля «Салемские ведьмы» в Театре на Малой Бронной.

Самбурская, вернувшись домой, обнаружила в квартире бардак. Из вещей у актрисы и певицы пропало бабушкино кольцо, иностранные дорогие часы, а также крупная сумма денег, которую Самбурская намеревалась отдать за квартиру, купленную в рассрочку, пишет Life.ru.

Из-за того, что звезда часто делится своими планами в Instagram, многие в курсе ее передвижений по городу, и злоумышленники могли знать, что хозяйки нет дома вечером. Больше всего Самбурская расстроилась из-за кражи денег, так как теперь ей нечем оплачивать жилье. «Украли огромную сумму, которую я должна была внести за квартиру. Ни технику, ни ноутбук, ни телефон, ни плазму — ничего не взяли. Самое основное — это памятное кольцо от бабушки и моя мечта [часы], — рассказала актриса журналистам. — Уверена, что найдутся и те, кто порадуется этому. Скажут, что у меня и так все хорошо. Но я никому такого не пожелаю».

1/2 Гардеробная актрисы Настасьи Самбурской Фото: Life

— Никому такого не пожелаю. Мне мерзко! Больно! Гадко! После этого ночевать дома не могу. Обидно! Мне никто не помогает, я всегда всё сама тащу на своих плечах, очень много работаю: телеведущей, у меня четыре спектакля, играю в кино, занимаюсь певческой карьерой — пашу по 14 часов. А тут приходит какой-то гад и забирает всё самое дорогое, — заявила Самбурская.