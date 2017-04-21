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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:26  21 апреля 2017 3

Американский истребитель разбился при посадке на авианосец, идущий к Корее

Пилот истребителя успел катапультироватьсяФото: Wikimedia Commons

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet потерпел крушение в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, когда подлетал к авианосцу «Карл Винсон». Летчик успел катапультироваться.

За пилотом, который упал в море, вылетел спасательный вертолет, летчика приняли на борт, передает агентство Nation News. По информации военных США, травм у пилота нет. Инцидент тщательно расследуется.

«Карл Винсон» держит курс к Корейскому полуострову, где в последние недели серьезно обострилась обстановка, добавляет телеканал 360.

В ноябре 2016 года истребитель МиГ-29К потерпел аварию в Средиземном море во время захода на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов». Тогда ЧП произошло при проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности, летчик также успел катапультироваться.

Лев Истомин
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