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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:36  21 апреля 2017 5

СК ответил депутату Рашкину, попросившему проверить фильм о «дворцах» Медведева

Медведев и ко. Форум Сочи-2014, медведев дмитрий
Проверку по расследованию, посвященному Медведеву, проводить не будутФото: Александр Мамаев © URA.RU

Следственный комитет РФ направил ответ депутату Госдумы Валерию Рашкину, который ранее попросил проверить сообщения «о дворцах и дачах» главы кабинета министров Дмитрия Медведева, пишет «Газета.ру».

Ответ следователей Рашкин опубликовал в своем микроблоге в Twitter. Зампредседателя СК Игорь Лазутов сообщил парламентарию, что надзором за некоммерческими фондами России занимается Генпрокуратура. В связи с этим запрос перенаправили в другое ведомство.

В ответе подчеркивается, что «вопросов, относящихся к компетенции СК России, в настоящее время не имеется».

Валерий Дорофеев
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