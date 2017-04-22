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22 апреля 2017
21 апреля 2017
10:00  22 апреля 2017 0

«URA.RU» — лучшее за неделю. Вам есть, что почитать на выходных

Это Ждун, он не подписался на рассылку "URA.RU" и просто ждет интересных новостей. Не будьте как Ждун, подпишитесь на нашу рассылку!Фото: соцсети

У нас так много интересных текстов, что вы наверняка что-то пропустили. Но не беспокойтесь, теперь у нас есть рассылка, а также дублирующая ее подборка (которую вы сейчас читаете). Читайте нас там, где вам удобно.

И вот самое интересное за неделю:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитался за работу правительства перед Госдумой. Почти каждое выступление премьера — событие из-за его природной способности говорить яркие фразы. Не стал исключением и этот раз: Дмитрий Медведев пошутил про свое здоровье и работу (фраза сразу уходит в золотой фонд цитат), назвал Алексея Навального «политическим проходимцем» и пообещал «посадки»: «Всех губернаторов сажать нельзя. Надо 3-4 в год». Что еще он сказал и услышал — в нашем репортаже.

В Кремле назначили нового куратора Урала. Это Санал Бадмаев, интеллигент, который знает все регионы, может разговорить кого угодно. Мы собрали подробнейшее досье на человека, который будет теперь взаимодействовать с УрФО. Знакомьтесь.

На этой неделе в избирательную кампанию вступили два претендента на пост губернатора Свердловской области. Во-первых, действующий глава Евгений Куйвашев решением Владимира Путина стал врио (что по сути означает поддержку от президента). Мы собрали все ошибки и достижения Куйвашева за пять лет губернаторства в одном тексте. Во-вторых, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман тоже захотел в областную власть. О его шансах пусть говорят политологи, а мы узнали, что, несмотря на плохую узнаваемость за пределами мегаполиса, Ройзман все же сможет преодалеть «муниципальный фильтр». Ну, а нас ждут интересные выборы!

Одно из самых депрессивных мест на Земле находится в 25 км от Тюмени. Это поселок «Молодежный». Точнее, то, что должно было стать поселком «Молодежный», поскольку сейчас это недостроенный микрорайон, где даже нет школы и нормальных дорог. 10 лет назад открывать «Молодежный» в рамках нацпроекта приезжали Дмитрий Медведев и Борис Грызлов, сейчас же про жителей поселка попросту забыли. Мы побывали в «Молодежном» и своими глазами увидели, как на самом деле живет российская глубинка.

В тихом омуте черти водятся. Педофильско-гомосексуальный скандал в Тобольской духовной семинарии заставил общество обсуждать, что происходит внутри закрытых социальных групп под крылом РПЦ. Мы же взяли интервью у человека, озвучившего проблему педофилии в семинарии, — православного богослова Андрея Кураева. О том, почему богослов поверил чудовищным обвинениям против тюменского митрополита, что должны делать правоохранительные органы и как врут уральские СМИ — эксклюзивно для читателей «URA.RU».

Юлия Самойлова не поедет на «Евровидение-2017» в Киев. Но зато она приезжала на этой неделе в Пермь. И это было первое выступление певицы с момента скандального решения украинских властей (не пустить Самойлову на конкурс по довольно спорным причинам). Мы не смогли пропустить это событие и убедились: это не мы потеряли «Евровидение», это «Евровидение» многое потеряет без нашей певицы.

Ну, а еще есть слухи, как без них.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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