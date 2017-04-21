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21 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:53  21 апреля 2017 1

Букмекеры назвали неожиданных фаворитов Евровидения

Итальянцу прочат победуСкрин видео Youtube, канал GabbaniVEVO
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Все шансы на победу в «Евровидении-2017» в Киеве есть у 35-летнего Франческо Габбани, который представит на конкурсе Италию с песней «Карма западного человека».

Победу в конкурсе Габбани прочат букмекеры, пишет агентство Nation News. Композиция итальянца — о надеждах на светлое будущее человека, который сменит свое потребительское отношение к окружающему меру. На сегодняшний день клип Франческо Габбани на его официальном канале на Youtube набрал более 50 млн просмотров.

Шанс на второе место, говорят эксперты, за болгарским участником и тройку лидеров, по мнению букмекеров, замыкает Швеция. На четвертом месте ожидается Швеция, а на пятом — Португалия.

Россия пропустит конкурс в Киеве, поскольку певице Юлии Самойловой, которая должна была представить страну на «Евровидении», запретили въезд на Украину из-за выступления в Крыму. После скандала почти половина россиян поддержала отказ от трансляции Евровидения в России, писала «Национальная служба новостей». При этом примерно столько же высказались против такого решения, заявили в Левада-Центре.

Наталия Вершинина
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