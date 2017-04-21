{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:07  21 апреля 2017 0

Про первый поцелуй и хорошие фильмы. Видеоблогер Саша Спилберг поговорила с министром Мединским. ВИДЕО

Глава минкульта отказался говорить о личной жизниСкрин видео, канал Саши Спилберг

Популярный видеоблогер Саша Спилберг встретилась для девятиминутного разговора с министром культуры России Владимиром Мединским, с которым поговорила о любимых школьных книгах чиновника, а также о хорошем современном кино и о том, зачем человеку нужна культура.

Среди школьных книг, которые Мединский рекомендовал к прочтению, оказались «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» А.С.Пушкина, «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова, «Война и мир» Л.Н.Толстого и «Тихий Дон» М.А.Шолохова. По словам министра, читать книги намного полезнее, чем смотреть телевизор.

«Те, кто читает книги, всегда управляет теми, кто смотрит телевизор. Ничто не сможет заменить чтение с точки зрения развития», — резюмировал Владимир Мединский. Любимых фильмов министр называть не стал, отметив, что из последних кинокартин ему понравились «Время первых» и «Большой».

Между тем от некоторых ответов Мединский увиливал. Так, от не ответил на вопрос о любимой музыке, и категорически отказался отвечать на вопрос, когда впервые поцеловался. При этом, как выяснилось, глава минкульта не читал стихи своей девушке в молодости.

«Культура это то, что отличает нас от шимпанзе», — заявил в финале интервью Мединский.

«Займитесь спортом, поговорите с родителями, доделайте домашнюю работу, почитайте хорошую книжку, сходите на выставку, посмотрите хорошее кино, помогите маме по дому, и тогда вы действительно станете успешными, — пожелал Мединский представителям молодого поколения. — Такими же успешными, как Саша Спилберг».

В марте министр культуры встретился с популярными блогерами, чтобы договориться с их помощью продвигать российскую культуру в широкие массы.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров