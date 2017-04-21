Нью-Йорк может стать официальным убежищем для нелегалов

23:22 21 апреля 2017 0

Нью-Йорк не намерен выдавать своих мигрантов Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Американский Нью-Йорк может законодательно закрепить за собой статус убежища для нелегальных мигрантов. Проект об этом внесли в городской совет, и, если он будет принят, то полиции и властям Нью-Йорка официально запретят помогать федеральным властям в поисках и выдворении из муниципалитета приезжих.

Документ 25 апреля рассмотрит комитет по вопросам миграции, чтобы полностью защитить мигрантов от депортации, что станет недвусмысленном ответом администрации президента Дональда Трампа на его миграционную политику, пишет RT.

Отметим, что американский лидер не оставляет попыток уменьшить число мигрантов в США, чтобы снизить уровень преступности и наркоторговли. Однако десятки округов страны выступили против политики федеральных властей.