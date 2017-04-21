{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:22  21 апреля 2017 0

Нью-Йорк может стать официальным убежищем для нелегалов

Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., нью йорк, queens midtown tunnel нью йорк
Нью-Йорк не намерен выдавать своих мигрантовФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Американский Нью-Йорк может законодательно закрепить за собой статус убежища для нелегальных мигрантов. Проект об этом внесли в городской совет, и, если он будет принят, то полиции и властям Нью-Йорка официально запретят помогать федеральным властям в поисках и выдворении из муниципалитета приезжих.

Документ 25 апреля рассмотрит комитет по вопросам миграции, чтобы полностью защитить мигрантов от депортации, что станет недвусмысленном ответом администрации президента Дональда Трампа на его миграционную политику, пишет RT.

Отметим, что американский лидер не оставляет попыток уменьшить число мигрантов в США, чтобы снизить уровень преступности и наркоторговли. Однако десятки округов страны выступили против политики федеральных властей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров