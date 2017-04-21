Женщина пыталась продать сына, чтобы купить квартиру

23:40 21 апреля 2017 0

Ребенка спасли полицейские Фото: Pixabay

Жительница Узбекистана задержана стражами порядка страны за попытку продать собственного четырехлетнего ребенка за 14 тысяч долларов, чтобы потом на эти деньги купить себе квартиру.

Как выяснилось, оперативники представились женщине посредником и покупателем, после чего передали аванс и задержали мать ребенка, пишет «Национальная служба новостей».

Сейчас малыш находится в детском реабилитационном центре, а его мать может лишиться свободы на срок до 12 лет.