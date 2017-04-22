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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:59  21 апреля 2017 0

ИГ взяла на себя ответственность за нападение на ФСБ в Хабаровске

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Силовиков атаковали на их территорииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Террористическая организация «Исламское государство»* (запрещена в России решением Верховного суда) взяла на себя ответственность за атаку приемной ФСБ в Хабаровске.

Инцидент произошел в пятницу, в 17 часов по местному времени, когда 17-летний житель Хабаровского края А.В.Конев открыл огонь по людям в приемной УФСБ. При этом погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, после чего сам пострадавший был ликвидирован, пишут «Ведомости».

Нападавший использовал оружие, похищенное в городском тире, где он застрелил инструктора. Силовики полагают, что подросток принадлежит к неонацистской группе.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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