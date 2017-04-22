ИГ взяла на себя ответственность за нападение на ФСБ в Хабаровске

23:59 21 апреля 2017 0

Силовиков атаковали на их территории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Террористическая организация «Исламское государство»* (запрещена в России решением Верховного суда) взяла на себя ответственность за атаку приемной ФСБ в Хабаровске.

Инцидент произошел в пятницу, в 17 часов по местному времени, когда 17-летний житель Хабаровского края А.В.Конев открыл огонь по людям в приемной УФСБ. При этом погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей, после чего сам пострадавший был ликвидирован, пишут «Ведомости».

Нападавший использовал оружие, похищенное в городском тире, где он застрелил инструктора. Силовики полагают, что подросток принадлежит к неонацистской группе.