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22 апреля 2017
21 апреля 2017
20 апреля 2017
00:11  22 апреля 2017 0

В Екатеринбурге прошла первая в этом году репетиция парада Победы. ФОТО, ВИДЕО

Дефиле военных ЦВО на Площади 1905 года. Екатеринбург
Этой ночью репетировали только пешие колонныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в пятницу, 21 апреля, прошла первая в 2017 году репетиция парада Победы. Участвовали в ней лишь пешие колонны, по Площади 1905 года прошли сотни военных, они также исполнили несколько песен.

Центр города во время репетиции перекрывали для движения транспорта.

Следующий пеший прогон запланирован на 25 апреля (с 22:00 25 апреля до 01:00 26 апреля), уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. На 26 апреля военные готовят технику для прогона механизированной колонны — с 09:00 до 13:00.

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Владимир Жабриков © URA.RU

Татьяна Трушина
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