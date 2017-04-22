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Владимир Тунгусов с понедельника — за главного 8. В Ельцин Центре открылся супермаркет 10:38 22 апреля 2017 0 Уральские колхозники взяли в плен американского летчика-шпиона. ФОТО, ВИДЕО История, как сбивали Пауэрса, — один из самых ярких эпизодов холодной войны между СССР и США Фото: Анна Майорова © URA.RU В столице Урала открывается выставка, посвященная сбитому в 1960 году в небе над Свердловском американскому летчику Фрэнсису Гэри Пауэрсу. Об этом «URA.RU» рассказали в Доме офицеров Центрального военного округа. Сейчас идет монтаж экспозиции, на следующей неделе (в преддверие 1 мая — очередной годовщины события) ее представят посетителям. Экспозиция составляется как из материалов, которые ранее уже выставлялись в музее «Боевая слава Урала» (фотографии U-2, взорванного советской ракетой, фрагмент обшивки самолета), так и новых — это газетные вырезки разных лет, недавно опубликованная книга о Пауэрсе. По словам заведующего музеем Алексея Антошина, экспозиция получается очень «живой» — узнав о ней, люди сами несут в музей свои материалы. Так, на днях позвонил человек, сообщивший, что у него есть фотоснимки самолета в первые часы после падения. Фрэнсис Гэрри Пауэрс в СССР был осужден на 10 лет лагерей, но вскоре его обменяли на разведчика Абеля Фото: РИА Новости «Пауэрса взяли в плен колхозники, — рассказывает Алексей Антошин. — Было 1 Мая, они увидели, что самолет упал, думали, что это наш летчик, спасать надо. Подошли — а он по-русски не говорит. Они сообщили в совхоз — оттуда на лошади приехал председатель. Потом в город Пауэрса доставил оперативный сотрудник контрразведки: посадил его в люльку мотоцикла и повез его в город безо всякой охраны. Так ему потом еще и влетело, мол, ты чего его так вез? Такая персона! Тут надо было вызвать целый взвод охраны!» По словам Антошина, то, что Пауэрс остался жить, — просто чудо. «Если бы он нажал на кнопку катапульты, он бы на куски разлетелся: под ней килограммов 10 тротила было, плюс у него была булавка с ядом, — говорит заведующий музеем Дома офицеров. — Но он ничем этим не воспользовался. Потом уже он рассказал, как остался жив: о том, что у него катапульта „заминирована“, ему перед самым стартом сказал его друг-техник. Вообще-то американцы думали, что у нас нет таких средств ПВО, которые достали бы его на такой высоте (он летел на 22 с лишним километрах). Самолеты его не достали, но 75-й ракетный комплекс его сбил». Американский летчик Фрэнсин Гэри Пауэрс, управлявший самолетом Lockheed U-2, 1 мая 1960 года вылетел с военно-воздушной базы в Пакистане. Его маршрут проходил над Афганистаном, затем над СССР: Сталинабад — Аральское море — Челябинск — Свердловск — Киров — Архангельск — Кандалакша — Мурманск, — и должен был завершиться на авиабазе в Норвегии. Целью полета была фотосъемка военных и промышленных объектов Советского Союза, в том числе полигона Байконур, закрытых уральских городов и центра разработки ядерного оружия Арзамас-16. Самолет Пауэрса государственную границу СССР в 5:36 в районе Кировабада и с этого момента постоянно сопровождался радиолокационными станциями войск противовоздушной обороны (ПВО). С аэродрома Кольцово подняли истребитель-перехватчик Су-9, но на самолете отсутствовало вооружение, так как он перегонялся с завода к месту службы, а летчик был без высотного костюма, поэтому ему дали приказ идти на таран, но он не справился с задачей. Зенитно-ракетный комплекс С-75: такой ракетой сбили Пауэрса Фото: Анна Майорова © URA.RU К этому моменту Пауэрс уже сфотографировал закрытый город Челябинск-40 и в 30 км от Свердловска повернул на 90 градусов, направившись на Плесецк. На его перехват были подняты два истребителя МиГ-19, но им не хватало высоты, чтобы достать до U-2 («потолок» перехватчиков составлял порядка 20 км). Кроме того, по самолету отстрелялся дивизион зенитно-ракетных комплексов С-75: вторая и третья ракеты не сошли с направляющих (их заблокировала автоматика из-за прохождения установкой «угла запрета»), но первая ракета достала самолет-разведчик, перебив хвост самолета, и он вошел в штопор. Пауэр не стал катапультироваться, а, подождав немного, перевалился через кабину, и на высоте около 5000 метров открыл парашют. Приземлился возле станции Косулино, а обломки самолета упали в районе деревни Поварня. Для надежного поражения было выпущено еще несколько ракет, одна из которых попала в МиГ-19: его пилот Сергей Сафронов погиб (самолет рухнул под Дегтярском, крупные обломки вывезли, но мелкие там до сих пор иногда находят). Второй летчик — ведущий звена Борис Айвазян — избежал гибели, резко сбросив высоту и выведя самолет из пике только в 300 метрах от земли. Расследование установило, что система «свой-чужой» на МиГах работала, но не была задействована наземными службами ПВО. Причиной гибели своего летчика стала плохая координация на уровне штабов: в 57-й зенитно-ракетной батарее не знали о нахождении истребителей в воздухе. Сафронов был награжден посмертно, но информация о его гибели была засекречена. Первые публикации о нем появились лишь спустя 30 лет — в мае 1990 года. 1/15 Алексей Антошин показывает будущие экспонаты выставки Фото: Анна Майорова © URA.RU Андрей Гусельников © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...