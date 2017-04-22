Ирину Аллегрову и Карена Шахназарова объявили врагами Украины

00:26 22 апреля 2017 0

Аллегрова не сделала ничего криминального, но попала в черный список Фото: Нина Зотина, РИА "Новости"

Российскую певицу Ирину Аллегрову и режиссера Карена Шахназарова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Аллегрова, согласно данным сайта, незаконно пересекла государственную границу Украины, выступив на праздновании Дня России в Ялте в 2015 и 2016 годах, передает RT. А Шахназарова обвинили в «манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства».

Режиссер заявил, что никак не воспринимает включение в список «Миротворца». «Меня и так не пускают в Киев, я там давно включён в чёрный список», — пояснил Шахназаров агентству ТАСС.

Сайт «Миротворец», связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, изначально был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им. В середине мая 2016 года портал опубликовал персональные данные журналистов, которые были аккредитованы для работы на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Размещение данных осудили в МИД РФ, ЕС, ОБСЕ и Госдепартаменте США.