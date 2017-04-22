00:39 22 апреля 2017 0

Врачи слишком поздно отреагировали на призыв о помощи Фото: Pixabay

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проводит проверку после публикации в СМИ информации о том, что из-за несвоевременной помощи ветерану Великой Отечественной войны Борису Сергееву пришлось ампутировать ногу, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Со слов родственников 93-летнего фронтовика, они две недели пытались добиться лечения после того, как у пенсионера загноилась нога, однако медики ничего не предпринимали. «В Свердловском областном госпитале ветеранов всех войн нам сказали: „Ну все, ребята, ногу уже надо резать“. И папе ее ампутировали», — рассказал сын ветерана изданию «КП-Екатеринбург».

При этом санитарка в госпитале сказала, что ухаживать за Сергеевым ей некогда, поэтому «мойте и кормите его как хотите». Семье пришлось нанять платную сиделку 1200 рублей в сутки. Ровно через неделю после нахождения ветерана в госпитале врачи потребовали, чтобы родственники забрали Бориса Назаровича домой. У ветерана были к тому времени сняты не все швы, в госпитале его держали без антипролежневого матраса, говорят родственники Бориса Сергеева.

Лишь после того, как в ситуацию вмешалась прокуратура, семье ветерана удалось добиться, чтобы пациента оставили на время лечения в стационаре. Сейчас родственники Бориса Назаровича уверены, что если бы медики не медлили, то ногу, возможно, не стали бы ампутировать и ее можно было бы спасти.

Теперь в деле разбираются следователи, после чего будет принято процессуальное решение.

Во время войны Борис Назарович бил врага под Сталинградом и защищал Кенигсберг, где и встретил победу советских войск. В сражениях ветеран был четырежды ранен. За подвиги фронтовик награжден восемью медалями, среди которых Орден Красной Звезды, два Ордена Отечественной войны, Медаль «За оборону Сталинграда», Медаль «За взятие Кенингсберга» и две Медали «За отвагу».