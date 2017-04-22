00:50 22 апреля 2017 0

Попасть в Турцию стало проще Фото: Нина Калинина © URA.RU

Самолеты авиакомпании «Победа» начали летать в Турцию. Теперь это единственная авиакомпания, которая совершает регулярные рейсы в Аланью — на один из самых доступных курортов страны.

Минимальная стоимость билета составит 999 рублей, теперь эти рейсы пользуются большой популярностью и забиты до отказа. В тариф входит перелет, провоз багажа весом до 10 кг в багажном отсеке и провоз в салоне личных вещей, например, дамской сумочки или мужского портфеля, пишет Life.ru.