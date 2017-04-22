Ученые нашли 11 следов существования инопланетян

01:00 22 апреля 2017 0

Внеземной разум может быть ближе, чем кажется Фото: Евгений Архипов © URA.RU

Ученые выявили 11 событий, свидетельствующих об активности пришельцев, проведя анализ нескольких петабайтов данных. Результаты исследования представила международная группа Breakthrough Listen.

Информацию ученые получили с помощью телескопов GBT, Lick Observatory’s Automated Planet Finder, Parkes Radio Telescope, анализ данных провели участники проекта SETI, передает агентство Nation News. СМИ добавляют, что искусственные сигналы можно отличить от естественных по ряду критериев: по полосе пропускания, нерегулярной закономерности поведения, пульсации, модуляции.

С помощью алгоритмов ученых можно выяснить характер сигнала — земной или внеземной. Исследователи не исключают, что не все 11 сигналов принадлежат внеземным цивилизациям.