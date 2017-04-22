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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
03:33  22 апреля 2017 0

Израиль нанес ракетный удар по сирийской армии

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Пострадали позиции войск Башара Асада в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра (архивный снимок)Фото: Wikipedia

Сирийскую армию в провинции Кунейтра атаковали израильские ВВС. Авиаудар последовал во время того, как войска Асада отражали атаку боевиков.

Авиация Израиля нанесла по позициям войск Башара Асада в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра ракетный удар, пишет РИА «Новости», ссылаясь на военный источник в Сирии. Известно, что израильские войска привели в действие две ракеты.

Есть данные о материальных потерях на одной из позиций сирийской армии, отмечает собеседник журналистов.

Валерий Дорофеев
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