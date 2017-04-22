Израиль нанес ракетный удар по сирийской армии

03:33 22 апреля 2017 0

Пострадали позиции войск Башара Асада в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра (архивный снимок) Фото: Wikipedia

Сирийскую армию в провинции Кунейтра атаковали израильские ВВС. Авиаудар последовал во время того, как войска Асада отражали атаку боевиков.

Авиация Израиля нанесла по позициям войск Башара Асада в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра ракетный удар, пишет РИА «Новости», ссылаясь на военный источник в Сирии. Известно, что израильские войска привели в действие две ракеты.

Есть данные о материальных потерях на одной из позиций сирийской армии, отмечает собеседник журналистов.