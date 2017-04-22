10:18 22 апреля 2017 1

На Украине второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире и очень маленькие пенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украина должна провести пенсионную реформу, чтобы получить новый кредит от Международного валютного фонда. В частности, одним из условий продолжения сотрудничества республики и МВФ директор фонда Пол Томсен назвал повышение пенсионного возраста.

«Пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы сотрудничества МВФ и Украины, и в неё входит повышение эффективного пенсионного возраста», — цитирует Томсена «РТ на русском».

Он отметил, что на Украине второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире и размер пенсии является очень низким, добавляет информагентство Nation News.

Пенсионная реформа входила в программу по сотрудничеству украинских властей и МВФ с самого начала взаимодействия, однако несколько раз откладывалась.