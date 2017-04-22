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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:32  22 апреля 2017 2

Арест россиянина Романа Селезнева в США назвали незаконным

Наручники, сердце, наручники, арест, любовь, заключение, ревность
МИД России обвинил американские спецслужбы в похищениях граждан РФФото: Александр Мамаев © URA.RU

Арест Романа Селезнева в США незаконный — американские спецслужбы фактически похитили россиянина в территории третье страны. Об этом заявили в посольстве России в США.

Сын депутата Госдумы Валерия Селезнева 21 апреля был приговорен к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество; также его обязали выплатить 170 млн долларов. Россиянина обвинили во взломе баз данных 200 американских компаний.

Адвокаты Романа Селезнева намерены обжаловать решение суда, говорится в сообщении на странице посольства России в США в Facebook.

Роман Селезнев был задержан 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики агентами спецслужб США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и решил депортировать Селезнева в Сиэтл (штат Вашингтон).

Как отмечает ТАСС, в российском МИД неоднократно выражали протест против политики властей США, которые поощряют «американские спецслужбы заниматься в буквальном смысле похищениями за рубежом» граждан РФ. В качестве примера приводится история Константина Ярошенко (а теперь и Романа Селезнева), которого «власти США сначала поместили в тюремные камеры, а теперь целенаправленно лишают полноценной медицинской помощи».

Наталья Володина
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