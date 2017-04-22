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22 апреля 2017
21 апреля 2017
20 апреля 2017
11:20  22 апреля 2017 0

В Карпинске обрушились перекрытия в многоквартирном доме

Генпрокурор Юрий Чайка в Екатеринбурге, прокуратура свердловской области
Прокуратура начала проверку управляющей компанииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Карпинска проводит проверку в связи с инцидентом в жилом многоквартирном доме на улице Ленина. Здесь ночью обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в результате обрушения люди не пострадали — на первом этаже в квартире никто не проживал.

«В ходе проверки будет установлена организация, которая обслуживает многоквартирный дом. Прокуратура также даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации, установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Наталья Володина
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