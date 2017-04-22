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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:34  22 апреля 2017 0

Директор музея Исаакиевского собора решил уволиться по состоянию здоровья

Открытая лицензия от 03.02.2017. Исаакиевский собор, дети зимой, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга
Николай Буров выступал против передачи Исаакия РПЦФото: pixabay.com

Директор музея Исаакиевского собора Николай Буров оставляет свой пост по состоянию здоровья. Контракт Бурова истекает 6 июня 2017 года, однако он решил уволиться раньше — 1 июня.

Как сообщает портал «Фонтанка.Ру» со ссылкой на собственные источники, 21 апреля Николай Буров уведомил о своем желании уволиться чиновников городского комитета по культуре.

По мнению издания, ухудшение здоровья Бурова могло быть спровоцировано необходимостью бороться за Исаакиевский собор. Директор музея — противник передачи Исаакия Русской православной церкви.

Как отмечают «Известия», Николай Буров руководил музеем с 2008 года, а до этого в течение трех лет возглавлял санкт-петербургский комитет по культуре. Туда он пришел из Театра драмы имени Пушкина, на сцене которого выступал около трех десятилетий.

Наталья Володина
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