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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:03  22 апреля 2017 0

В Иркутской области мать отравила младенца водкой

Авария грузовик. Нижневартовск., реанимация, скорая помощь, авария, 03
Женщина решила успокоить плачущего ребенка, напоив его спиртнымФото: Александр Елизаров © URA.RU

Четырехмесячный младенец умер от отравления водкой в Иркутской области. Следственные органы уже возбудили по данному факту уголовное дело.

В гибели малыша подозревается его мать, 26-летняя местная жительница, сообщает телеканал «360». По данным следствия, с помощью водки женщина решила успокоить плачущего ребенка. Она добавила спиртное в бутылочку с водой и напоила этой смесью малыша. Ребенок скончался от отравления алкоголем.

Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух малолетних детей. Она состоит на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц органов профилактики и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Наталья Володина
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