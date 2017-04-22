12:03 22 апреля 2017 0

Женщина решила успокоить плачущего ребенка, напоив его спиртным Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Четырехмесячный младенец умер от отравления водкой в Иркутской области. Следственные органы уже возбудили по данному факту уголовное дело.

В гибели малыша подозревается его мать, 26-летняя местная жительница, сообщает телеканал «360». По данным следствия, с помощью водки женщина решила успокоить плачущего ребенка. Она добавила спиртное в бутылочку с водой и напоила этой смесью малыша. Ребенок скончался от отравления алкоголем.

Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух малолетних детей. Она состоит на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе расследования будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц органов профилактики и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.