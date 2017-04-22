День рождения Ленина на Урале отмечают у спасенного памятника

12:52 22 апреля 2017 0

После небольшого ремонта Ильич стал главной достопримечательностью села Фото: Аркадий Ожегов

День рождения Ленина жители села Вогулка Шалинского района в Свердловской области отмечают на огороде у своего соседа. Мужчина спас и отремонтировал памятник Владимира Ильича.

В последнее время к памятнику Ленина стали снова приходить дети Фото: Аркадий Ожегов

Когда-то этот памятник стоял на перроне станции Шаля. К 1990-м годам монумент обветшал, денег на реставрацию не было, и его просто убрали. Вывезли на задворки поселка и собирались выбросить на свалку. Узнав об этом, монумент решил забрать Аркадий Ожегов, в ту пору заместитель директора Вогульского леспромхоза. Мужчина выкупил памятник, привез к себе домой и установил на своем участке. Сделал небольшой ремонт — у скульптуры отвалился нос, Ожегов сам вылепил новый и приделал на место.

С тех пор каждый год 22 апреля во дворе у Аркадия Ожегова собираются селяне.

«Поначалу приходили только пенсионерки, чтобы вспомнить свою комсомольскую юность — песни поют, весело празднуют. Но в последнее время стали приходить молодые люди и дети, — рассказал „URA.RU“ Аркадий Ожегов. — А некоторые стесняются приходить, но приносят цветы тайком. Выхожу утром во двор, а у памятника уже букеты лежат. Кто-то ночью принес. Пусть так, главное, что люди помнят, кем был Ленин. Местный батюшка косо смотрит. Убери, говорит. А я так считаю: не нами создано, не нам и рушить. И без того дров наломали».