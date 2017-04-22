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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:05  22 апреля 2017 0

Первый китайский космический грузовик удачно состыковался с лабораторией на орбите

Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, спутник, корабль, пространство
«Небесный корабль-1» был запущен в космос 20 апреля (архивное фото)Фото: Pixabay.com

В космосе успешно состыковались первый грузовой космический корабль Китая «Тяньчжоу-1» и лаборатория «Тяньгун-2». Автоматическая стыковка состоялась в 7:16 по московскому времени.

Запланированы еще две стыковки с лабораторией, сообщает информагентство Nation News. Всего корабль доставит на орбитальный модуль «Тяньгун-2» более 6 тонн груза, в том числе топливо.

Как ранее сообщал телеканал «360», запуск первого национального грузового космического корабля «Тяньчжоу-1» («Небесный корабль-1») из Китая произошел 20 апреля с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Корабль проведет на орбите примерно три месяца,

Лаборатория «Тяньгун-2» («Небесный дворец-2») создана для проверки жизнеобеспечения для будущей китайской многомодульной орбитальной станции. Полное функционирование станции начнется в 2022 году.

Наталья Володина
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