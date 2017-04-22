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22 апреля 2017
21 апреля 2017
20 апреля 2017
13:21  22 апреля 2017 0

В Челябинске крыльцо многоквартирного дома ушло под землю ФОТО

Крыльцо многоквартирного дома сложилось, как карточный домикФото:"31 канал"

В Челябинске разрушилось и ушло под землю крыльцо подъезда многоквартирного дома. ЧП произошло утром 22 апреля. В этот момент на крыльце были люди — муж, жена и маленький ребенок. Бетонная конструкция обрушилась вместе с семьей. К счастью, никто не пострадал.

Как передает «31 канал», инцидент случился в доме №15а на улице Овчинникова. Крыльцо сложилось, как карточный домик. Семья выбралась из ямы, обошлось без травм. «Как землетрясение прямо. Сынуля, конечно, очень напугался», — цитирует телеканал жительницу. На место ЧП прибыли рабочие и проложили временные мостки, чтобы можно было попасть в дом и выйти из него. К вечеру яму зальют бетоном.

Дом №15а на Овчинникова построен в 1966 году, его обслуживанием занимается УК «Созвездие». В нем пять подъездов, дом не является аварийным.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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