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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:41  22 апреля 2017 0

На ремонт «Адмирала Кузнецова» потратят 40 млрд рублей

Модернизация корабля будет завершена в четвертом квартале 2020 годаФото: министерство обороны РФ

На ремонт и модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов» планируется потратить около 40 миллиардов рублей. Работы начнутся в сентябре 2017 года на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском.

По данным телеканала «360», на авианосце заменят ракетный комплекс «Гранит» — вместо него установят «Калибр-НК». Универсальные вертикальные пусковые установки 3С14 унифицируют под запуск сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых «Циркон».

Как сообщает ТАСС, модернизацию авианосца планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. На корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку — заменят пришедшие в негодность котлы. Будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс.

Как отмечается, официального подтверждения этой информации пока нет.

«Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец, был спущен на воду в 1985 году, вступил в строй в 1990-е. Его длина — 305 метров, ширина летной палубы — 72 метра, полное водоизмещение — 59 тысяч тонн.

Корабль несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33, а также ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.

Авианосец принимал участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики выполнили 420 боевых вылетов, уничтожив более тысячи объектов террористов.

Наталья Володина
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