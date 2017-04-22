Минфин хочет обложить налогом доходы россиян от вкладов

14:22 22 апреля 2017 0

Введение НДФЛ на депозиты, по мнению минфина, уже назрело Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Доходы россиян от вкладов, возможно, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. С такой инициативой выступил заместитель министра финансов России Илья Трунин.

В настоящее время доход по вкладам в российских банках не облагается подоходным налогом, если ставка вклада в рублях не превышает ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 5%, отмечает РИА «Новости». Однако такой подход не устраивает минфин.

«Почему … любые зарплаты, даже ниже средних, — с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, например, то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов, хотя эти доходы гораздо больше? И если он имеет возможность держать такие суммы на депозитах, значит, это еще и какие-то сбережения», — заявил Трунин в кулуарах Красноярского форума.

Введение налога на доход от депозитов, по мнению минфина, позволит выровнять условия налогообложения доходов по облигациям (они облагаются НДФЛ по ставке 13%), и по банковским вкладам.

Пока, по словам Ильи Трунина, подобное нововведение не предлагается официально, но рано или поздно необходимость в нем возникнет. «Может, кто-то другой предложит в рамках обсуждения налоговой реформы», — приводит РИА «Новости» слова Трунина.