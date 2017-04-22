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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:44  22 апреля 2017 0

В Севастополе простились с офицером, погибшим в Сирии

Свеча Памяти Курган, свеча памяти
Сергей Бордов погиб 18 апреля при нападении боевиков на гарнизон правительственных войскФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Севастополе состоялась церемония прощания с российским военным советником майором Сергеем Бордовым, который погиб в Сирии 18 апреля 2017 года.

Церемония прощания и поминальная церковная служба прошли в Матросском клубе Севастополя. Сергей Бордов будет похоронен со всеми полагающимися воинскими почестями.

Как сообщает «РТ на русском», Сергей Бордов погиб при нападении боевиков на военный гарнизон правительственных войск. Офицер находился в составе группы российских военных советников и выполнял задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск. При нападении боевиков Бордов организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок.

Сергей Бордов посмертно представлен к государственной награде.

Наталья Володина
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