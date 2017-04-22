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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:26  22 апреля 2017 0

Диану Шурыгину отпустили из психиатрической клиники

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, белый халат, доктор, здоровье, медицина
Диана Шурыгина намерена отдохнуть от лечения у подругиФото: depositphotos.com © URA.RU

Диану Шурыгину отпустили из психиатрической клиники домой на выходные. Врачи поставили условие, что девушка должна будет два дня оставаться дома и не ходить на какие-либо мероприятия.

Как сообщает Life, девушку из лечебницы забрала подруга — у ней Диана и намерена провести выходные.

Девушка проходит лечение в психиатрической клинике в Москве, курс займет два месяца. На лечении настояла мать Дианы, которая заявила, что у дочери «крайне нестабильное психическое состояние».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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