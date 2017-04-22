15:26 22 апреля 2017 0

Диана Шурыгина намерена отдохнуть от лечения у подруги Фото: depositphotos.com © URA.RU

Диану Шурыгину отпустили из психиатрической клиники домой на выходные. Врачи поставили условие, что девушка должна будет два дня оставаться дома и не ходить на какие-либо мероприятия.

Как сообщает Life, девушку из лечебницы забрала подруга — у ней Диана и намерена провести выходные.

Девушка проходит лечение в психиатрической клинике в Москве, курс займет два месяца. На лечении настояла мать Дианы, которая заявила, что у дочери «крайне нестабильное психическое состояние».