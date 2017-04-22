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Главные новости Пермского края
15:31  22 апреля 2017 0

Новый директор пермского оперного: с нашими запросами регион не справится

Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Теодор Курентзис представил нового директора оперного театраФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский театр оперы и балета будет искать дополнительные источники финансирования. Об этом сообщил новый директор театра Андрей Борисов.

Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, борисов андрей
Новый руководитель оперного отметил, что его должность — это огромная честь для него
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Художественный руководитель пермского оперного Теодор Курентзис рассказал труппе и журналистам о кадровых перестановках, которые произошли в театре на прошлой неделе. «Мы вышли на финишную прямую в истории со строительством новой сцены. Сейчас нам нужен профессионал, который знает все детали этого строительства. Этот человек — Галина Полушкина (экс-директор оперного — прим.ред.). Сейчас она занимается исключительно делами новой сцены в Минкульте. А новым директором стал Андрей Борисов», — сказал дирижер.

Новый руководитель оперного отметил, что его должность — это огромная честь для него. «Я поклонник этого места силы. Оно меня грело и заставило остаться в Перми и жить здесь», — сказал Андрей Борисов. Он добавил, что пока у него нет конкретной стратегии развития театра, но одна из задач уже ясна — это поиск дополнительных источников финансирования. «С нашими запросами регион не справится. Я буду находить другие источники», — заявил новый директор оперного.

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Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Анна Белкина
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