Новый директор пермского оперного: с нашими запросами регион не справится

15:31 22 апреля 2017 0

Теодор Курентзис представил нового директора оперного театра Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский театр оперы и балета будет искать дополнительные источники финансирования. Об этом сообщил новый директор театра Андрей Борисов.

Новый руководитель оперного отметил, что его должность — это огромная честь для него Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Художественный руководитель пермского оперного Теодор Курентзис рассказал труппе и журналистам о кадровых перестановках, которые произошли в театре на прошлой неделе. «Мы вышли на финишную прямую в истории со строительством новой сцены. Сейчас нам нужен профессионал, который знает все детали этого строительства. Этот человек — Галина Полушкина (экс-директор оперного — прим.ред.). Сейчас она занимается исключительно делами новой сцены в Минкульте. А новым директором стал Андрей Борисов», — сказал дирижер.

Новый руководитель оперного отметил, что его должность — это огромная честь для него. «Я поклонник этого места силы. Оно меня грело и заставило остаться в Перми и жить здесь», — сказал Андрей Борисов. Он добавил, что пока у него нет конкретной стратегии развития театра, но одна из задач уже ясна — это поиск дополнительных источников финансирования. «С нашими запросами регион не справится. Я буду находить другие источники», — заявил новый директор оперного.