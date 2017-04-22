15:37 22 апреля 2017 0

29-летний спортсмен разбился при приземлении Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На аэродроме Ватулино в Подмосковье разбился парашютист. Трагедия произошла утром 22 апреля.

Как сообщает телеканал «360», 29-летний участник авиационно-спортивного клуба «Аэроклассика» погиб при выполнении прыжка с парашютом. На счету парашютиста было более 1,5 тысячи прыжков. По словам очевидцев, спортсмен не рассчитал высоту и на большой скорости ударился о землю.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировал смерть парашютиста. К расследованию трагедии подключились сотрудники следственных органов.

«В правоохранительные органы Рузского района поступила информация о гибели 29-летнего профессионального парашютиста на взлетной площадке „Аэропорт Ватулино“. Как установлено следствием, спортсмен тренировался при подготовке к очередным соревнованиям и, выполняя сложный элемент, не рассчитав угол и траекторию прыжка, упал на землю. В результате падения парашютист получил травмы, от которых скончался на месте», — сообщили в Следственном комитете.