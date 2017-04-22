{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:37  22 апреля 2017 0

На аэродроме в Подмосковье погиб парашютист

Пожар, Лабытнанги, Станция Обская, следственный комитет, су ск
29-летний спортсмен разбился при приземленииФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На аэродроме Ватулино в Подмосковье разбился парашютист. Трагедия произошла утром 22 апреля.

Как сообщает телеканал «360», 29-летний участник авиационно-спортивного клуба «Аэроклассика» погиб при выполнении прыжка с парашютом. На счету парашютиста было более 1,5 тысячи прыжков. По словам очевидцев, спортсмен не рассчитал высоту и на большой скорости ударился о землю.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировал смерть парашютиста. К расследованию трагедии подключились сотрудники следственных органов.

«В правоохранительные органы Рузского района поступила информация о гибели 29-летнего профессионального парашютиста на взлетной площадке „Аэропорт Ватулино“. Как установлено следствием, спортсмен тренировался при подготовке к очередным соревнованиям и, выполняя сложный элемент, не рассчитав угол и траекторию прыжка, упал на землю. В результате падения парашютист получил травмы, от которых скончался на месте», — сообщили в Следственном комитете.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров