Главный военный прокурор России подал прошение об отставке

15:53 22 апреля 2017 0

Сергей Фридинский просит освободить его от должности Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Сергей Фридинский подал прошение об отставке. Заявление уже поступило в Совет Федерации, через который по представлению президента страны проводится назначение и освобождение от должности чиновников такого уровня.

Как сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на свой источник, в понедельник, 24 апреля, Фридинский еще выйдет на работу. В должности он останется до решения Совета Федерации.

Вопрос об отставке Фридинского должны рассмотреть на следующей неделе, скорее всего, 26 апреля.

По данным источника «Интерфакса», об отставке Фридинский попросил по выслуге лет.