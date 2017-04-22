16:28 22 апреля 2017 0

Геннадий Падалка — рекордсмен по пребыванию в космосе Фото: Flickr

Легендарный российский космонавт Геннадий Падалка покидает отряд космонавтов.

Как сообщает «Московский комсомолец», Падалка будет числиться в отряде до 28 апреля. Решение об уходе он принял сам.

Центр подготовки космонавтов на сегодняшний день уже покинули около десятка космонавтов, в том числе Олег Котов, Сергей Ревин и Сергей Волков. Причиной называются внутренние проблемы в ЦПК.

Геннадию Падалке 58 лет. 12 сентября 2015 года он установил новый мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе — 878 суток.