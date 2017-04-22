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22 апреля 2017
21 апреля 2017
20 апреля 2017
16:33  22 апреля 2017 0

В Челябинске ребенка убило шкафом

Следственный комитет прессконференция. Чернятьев Денис. Челябинск., здание следственного комитета челябинской области
Челябинские следователи выясняют обстоятельства гибели малышаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пятилетний мальчик в Челябинске получил смертельные травмы, когда на него упал шкаф. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по региону, трагедия произошла в одном из домов Центрального района 22 апреля, в субботу.

Ребенок открывал ящик, шкаф был не закреплен и обрушился на мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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