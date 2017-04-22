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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:33  22 апреля 2017 0

Итальянский велогонщик «Астаны» Микеле Скарпони погиб в ДТП

Микеле Скарпони трагически погиб на 38-м году жизниФото: Википедия

Победитель «Джиро д’Италия» 2011 года, итальянский велогонщик «Астаны» Микеле Скарпони трагически погиб 22 апреля. Утром он отправился на индивидуальную тренировку и на перекрестке был сбит микроавтобусом. Скарпони скончался на месте ДТП.

Как сообщает «Газета.ру», накануне трагедии спортсмен вернулся домой после участия в многодневной гонке «Альпийский тур» («Джиро дель Трентино»), которая является важным этапом подготовки велогонщиков к итальянскому Гранд-туру. В многодневке он финишировал четвертым.

С 2014 года Скарпони выступал за казахстанскую команду «Астана». В предстоящей гонке «Джиро д’Италия» он собирался выступить в роли капитана — лидер команды Фабио Ару получил травму колена.

«Астана» выразила соболезнования родным и близким гонщика: «Мы потеряли великого чемпиона и замечательного человека, он был душой и значимой частью для всех в команде».

Микеле Скарпони было 37 лет. У него остались жена Анна и сыновья-близнецы Джакомо и Томмазо.

Скарпони начал профессиональную карьеру велогонщика в 2002 году в итальянской команде «Аква & Сапоне». В 2011 году стал гонщиком итальянской команды Про-тура «Лямпре» и в ее цветах завоевал розовую майку победителя «Джиро д’Италия».

В том же году он выиграл две престижные недельные гонки — «Джиро дель Трентино» и «Вуэльту Каталонии». Последние три года Скарпони выступал за команду «Астана».

Наталья Володина
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