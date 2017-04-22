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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:06  22 апреля 2017 0

Украина не сможет арестовать главный актив «Газпрома» — транзитный газ

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа. Газпром-нефть. ХМАО, газ, вентель
Антимонопольный комитет Украины потребовал арестовать топливо для европейцевФото: media.gazprom-neft.ru.

Украина не может арестовать главный актив «Газпрома» на своей территории — газ, идущий европейским потребителям. Идею об аресте накануне высказал Антимонопольный комитет Украины.

Ведомство потребовало от министерства юстиции арестовать счета и имущество «Газпрома» на Украине по делу о штрафе на шесть миллиардов долларов за «злоупотребление монопольным положением» на рынке транзита газа в 2009-20015 годах, передает РИА «Новости». Российская компания обжаловала это решение в украинских судах, но безуспешно.

Однако источник «Коммерсанта» утверждает, что в рамках этого дела речь о каких-либо действиях в отношении транзитного газа не шла. А других активов «Газпрома» на Украине — «Газпром сбыт Украина» с офисом и счетами на несколько миллионов гривен — недостаточно для погашения штрафа.

Как отметил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич, требование об аресте газа является формальным — как на практике арестовать топливо в трубах, никто не представляет.

Наталья Володина
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