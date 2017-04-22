18:06 22 апреля 2017 0

Антимонопольный комитет Украины потребовал арестовать топливо для европейцев Фото: media.gazprom-neft.ru.

Украина не может арестовать главный актив «Газпрома» на своей территории — газ, идущий европейским потребителям. Идею об аресте накануне высказал Антимонопольный комитет Украины.

Ведомство потребовало от министерства юстиции арестовать счета и имущество «Газпрома» на Украине по делу о штрафе на шесть миллиардов долларов за «злоупотребление монопольным положением» на рынке транзита газа в 2009-20015 годах, передает РИА «Новости». Российская компания обжаловала это решение в украинских судах, но безуспешно.

Однако источник «Коммерсанта» утверждает, что в рамках этого дела речь о каких-либо действиях в отношении транзитного газа не шла. А других активов «Газпрома» на Украине — «Газпром сбыт Украина» с офисом и счетами на несколько миллионов гривен — недостаточно для погашения штрафа.

Как отметил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич, требование об аресте газа является формальным — как на практике арестовать топливо в трубах, никто не представляет.