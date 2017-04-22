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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:30  22 апреля 2017 0

Россия готова поставлять в Сирию системы ПВО в приоритетном порядке

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Башар Асад заинтересован в поставках систем ПВО последнего поколения из РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия может поставлять в Сирию системы ПВО в приоритетном порядке при условии, что будет достигнута соответствующая договоренность. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Он отметил, что в таких поставках «нет ничего сверхординарного»: «Сирия находится в состоянии войны с террористами, а Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом».

Системы ПВО являются оборонительным оружием, это не нарушает норм международного права и Совбеза ООН, подчеркнул сенатор. Ранее заинтересованность в поставках систем ПВО последнего поколения из России высказал президент Сирии Башар Асад, отмечает «РТ на русском».

Наталья Володина
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