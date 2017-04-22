19:30 22 апреля 2017 0

Башар Асад заинтересован в поставках систем ПВО последнего поколения из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия может поставлять в Сирию системы ПВО в приоритетном порядке при условии, что будет достигнута соответствующая договоренность. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Он отметил, что в таких поставках «нет ничего сверхординарного»: «Сирия находится в состоянии войны с террористами, а Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом».

Системы ПВО являются оборонительным оружием, это не нарушает норм международного права и Совбеза ООН, подчеркнул сенатор. Ранее заинтересованность в поставках систем ПВО последнего поколения из России высказал президент Сирии Башар Асад, отмечает «РТ на русском».